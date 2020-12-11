Muş'ta hayvan hırsızlığı yapan 2 kişi yakalandı

Muş'ta 4 farklı köyden 52 büyük ve küçükbaş hayvan hırsızlığı yaptığı tespit edilen 2 kişinin yakalandığı bildirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca hayvan hırsızlığı ile mücadele kapsamında JASAT timince, 07 Aralık 2020 günü Korkut İlçesi Yürekli köyünde Ö.O. isimli vatandaşa ait 3 büyükbaş hayvanın açık araziden kimliği belirsiz şüpheli şahıslarca çalınması olayı ile ilgili yapılan istihbarı çalışmalar neticesinde olay şüphelisi 2 kişinin yakalandığı belirtildi.

Genişletilen soruşturma kapsamında şüphelilerin, merkez Kıyıbaşı köyünden 18, Varto ilçesi İlbey köyünden 18 ve Varto İlçesi Kartaldere köyünden de 13 küçükbaş hayvanı çaldıkları tespit edilmiş olup araştırma sonucu bulunan 49 küçükbaş ve 3 büyükbaş hayvanın sahiplerine teslim edildiği, yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikata başlanıldığı belirtildi.