İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta hentbol müsabakaları yapıldı

Muş Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce düzenlenen Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Grup Müsabakaları sona erdi.


Muş'ta yapılan Anadolu Yıldızlar Ligi Hentbol Çeyrek Final Müsabakaları tamamlandı. Yoğun katılımın olduğu müsabakalara 3 grup halinde 12 ilden 300 sporcu katıldı. Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünün yeni spor salonunda düzenlenen ve iki gün boyunca süren müsabakalara; Muş, Batman, Diyarbakır, Malatya, Gaziantep, Adıyaman, Elazığ, Tunceli, Bitlis, Siirt, Mardin, Kars, Van ve Bingöl'den kız-erkek yıldız takım sporcuları katıldı.


Müsabakalar sonunda kızlar A grubunda Batman birinci, Mardin ikinci, B grubunda Malatya birinci, Gaziantep ikinci, C grubunda Elazığ birinci ve Diyarbakır ikinci oldu.


Erkekler A grubunda Batman birinci, Diyarbakır ikinci, B grubunda Bitlis birinci, Siirt ikinci olurken, C grubunda Elazığ birinci, Gaziantep ikincilik elde etti. Dereceye giren sporculara madalya ve ödülleri dağıtıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.