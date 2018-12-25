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Muş'ta hırsızlık operasyonu: 3 tutuklama

Muş’ta 4 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 şüpheliden 3’ü tutuklandı.

Muş'ta 4 ayrı iş yerinden hırsızlık yaptığı tespit edilen 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, il merkezinde kapıların asma kilitlerinin demir makas ile kırılarak, aynı cadde üzerinde bulunan 4 iş yerinde meydana gelen hırsızlık olaylarıyla ilgili çalışma yapıldığı belirtildi. İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yapılan çalışmalarda; iş yerlerinde hırsızlık olayına karışan 5 şüpheli gözaltına alındı. Adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 3'ü tutuklanırken, 2'si ise alınan ifadelerinin ardından serbest bırakıldı.


İş yerlerinden çalınan 5 adet cep telefonu ve 304.55 TL ise sahiplerine teslim edildi.

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