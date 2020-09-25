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Muş'ta içme suyu sorununa sondajlı çözüm

Muş Belediyesi içme suyu konusunda yaşanan sıkıntıyı gidermek için çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.


Alparslan 2 Barajından temin edilecek içme suyu projesinin ihalesi öncesi geçici çözümlerle yaşanan mağduriyeti asgariye indirmenin mücadelesini veren Muş Belediyesi yeni sondaj çalışmaları ile bu sorunu gidermeye çalışıyor. Belediye Başkanı Feyat Asya, Hürriyet Mahallesi Ağaçlık köyü sınırında vurulan sondaj çalışmasını yerinde inceledi. Saniyede 5 litreye yakın suyun temin edildiği kaynağın temizleme aşamasından sonra şebekeye aktarılacak.

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