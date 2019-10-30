Muş'ta ilk defa kafatası açıklığı ameliyatı yapıldı

Muş'ta özel bir hastanede dünyaya yeni gelen bebeğe kafatası açıklığı ameliyatı yapıldı. Ameliyat, Muş'ta ilk olma özelliği taşıyor.

Muş'ta 3 gün önce özel bir hastanede dünyaya gelen ve doğum sonrası kafatası arka kısmındaki açıklığı doktorlar tarafından tespit edilen Mustafa ve Sevil Taşçı çiftinin 4. çocuğu Şeyma, genel anestezi ile 60 dakikalık başarılı bir operasyonla sağlığına kavuştu.

Başarılı ameliyatla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan Beyin Cerrahı Uzmanı Dr. Hakan Millet, “Şeyma bebeğimiz 3 gün önce, zamanında ve 3 kilo 400 gram olarak dünyaya geldi. Doğum sonrası yaptığımız incelemelerinde kafatası arka kısmında tıbbi olarak oksipital ensefalosel dediğimiz kemik yapılarını da içine alan bir açıklık söz konusuydu. Gerekli hazırlıklar tamamlandıktan sonra genel anestezi altında ameliyata alıp, kafa arka kısmındaki açıklığı yaklaşık 60 dakika süren başarılı bir ameliyatla kapatmayı başardık. Ameliyat sonrası yara bakımları iyi gitti. Herhangi bir şişlik, kanama, akıntı oluşmadı. Bebek annesini emiyor. Ameliyattan sonra aldığımız tahlilleri gayet iyiye gidiyor. Tedavisi tamamlanmak üzere ve taburcu etmeyi planlıyoruz. Muş'ta daha önce belinde açıklık olan bir bebeğimizi ameliyat etmiştik, şu an sağlıklı ve kontrollerine geliyor. Kafatasında açıklık olan bir bebeğin ameliyat edilmesi ilk kez yapıldı. Artık bebeklerimizin çevre illere, daha büyük hastanelere gitmesine gerek kalmadan Muş'ta da bu ameliyatların yapılabilmesi için elimizden gelen özeni, özveriyi gösteriyoruz. Bu konuda ailelerimiz de duyarlı, bizlere güveniyorlar. Bizde elimizden geleni yapıyoruz” dedi.