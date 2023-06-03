Muş'ta ilk defa silajlık soya ekimi yapıldı

Muş'ta ‘Silajlık Soyalar Muş Ovası İçin Umut Vaat Ediyor' projesi çerçevesinde silajlık soya bitkisinin deneme ekimi yapıldı.

Muş Alparslan Üniversitesi (MAUN) Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Adana Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü iş birliğiyle oluşturulan ‘Silajlık Soyalar Muş Ovası İçin Umut Vaat Ediyor' projesi hayata geçirildi. Tarım ve Orman Bakanlığı Eğitim ve Yayım Dairesi Başkanlığı tarafından desteklenen proje ile ilgili açıklamada bulunan MAUN Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, Muş'un hayvancılık açısından Türkiye'nin önemli illerinden olduğunu belirterek, “Muş Alparslan Üniversitesi Uygulamalı Bilimler Fakültesi, Muş'a ve bölgeye yeni ürünler kazandırmaya devam ediyor. Çöğürlü ve Özdilek köylerinde 15 dönüm alanda silajlık soyaları toprakla buluşturacağız. Doğu Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürlüğü tarafından Türkiye'de geliştirilen 2 çeşit silajlık ürün bulunuyor. Bunlardan bir tanesi yeşil soya, diğeri de yem soy çeşididir. Bu 2 çeşidin de merkeze bağlı Çöğürlü ve Özdilek köylerimizde 15 dönüm alanda ekimi yapılacaktır. Muş, hayvancılık açısından Türkiye'de önemli illerden bir tanesidir ve yapılan masrafların yüzde 70'inden fazla yem giderlerinin oluşturduğu düşünülürse silajlık soya bir kaba yem amacıyla bu bölgeye büyük bir neşter vuracağı kanaatindeyim” dedi.

Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün ise silajlık soyanın Muş'ta yaygınlaşması için çalışmalar başlattıklarını söyleyerek, “Özellikle 2022 TÜİK verilerine baktığımızda 301 bin büyükbaş, 1 milyon 205 bin küçükbaş hayvanımız mevcuttur. Bu da ülke geneline baktığımızda ilk 17 ilin arasındayız. Hayvancılığımızın bu potansiyelinin yanında kaba yem ihtiyacımız da bulunmaktadır. Çayır ve meralarımızın yüzde 50'nin üzerinde olmasının yanında yonca ve korunga yetiştiriciliği de yapılmaktadır. Kış mevsiminde kaba yem ihtiyacı çok fazladır. Bu kaba yemin kaliteli olması da bizim açımızdan önemlidir. Bu konuda da çiftçilerimize yeni alternatif ürünlerin sunulması için de yeni bir demonstrasyon uygulamaktayız. Silajlık soyanın yüzde 16-17 protein oranına sahip olması, vejetasyon süresinin kısa olması ve süt yağını artırmasından dolayı önemli bir kaba yem alternatif üründür. Biz bu ürünün ilimizde yaygınlaşması için çalışmalarımız sürdürüyoruz. İyi bir sonuç elde edeceğimize inanıyorum” ifadelerini kullandı.