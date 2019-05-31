Muş'ta İsrail ve ABD protesto edildi

Muş'ta Selam-Der tarafından düzenlenen Dünya Kudüs Günü'nde İsrail ve ABD protesto edildi.

Cuma namazının ardından Muş Belediye Meydanında toplanan yüzlerce vatandaş, Dünya Kudüs Günü'nü kutlarken, döviz ve pankartlarla da batılı devletleri protesto etti. Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan programda Selam-Der adına basın metnini okuyan Ercan Sur, Müslümanların ilk kıblesi olan Mescid-i Aksa ve Filistin topraklarının, 1948 yılından bu yana Siyonist rejimin işgali altında olduğunu söyledi. Başta ABD olmak üzere Batılı devletlerin desteğiyle günümüze kadar artarak devam eden bu işgalin, Müslümanlar için “Kutsal Kudüs Davası”na dönüştüğünü ifade eden Sur, “Bu münasebetle her Ramazan ayının son cuması Dünya Kudüs Günü olarak anılmaktadır. Biz de bugün burada bu amaçla bir araya gelmiş bulunmaktayız. Müslümanların ilk kıblesi, Resulullah'ın Mirac'a yükseldiği mukaddes belde Kudüs, 70 yılı aşkın zamandır Siyonistlerin işgali altında. Daha dün gibi hatırladığımız, 1948 yılında İslam ümmetinin bağrına saplanan hançer, bugüne kadar bizlere unutulmadık acılar yaşattı. Acının yüreklerde korlaştığı Kudüs'ün işgali, bugün İslam ümmetinin yaşadığı en büyük sorundur. Unutulmamalı ki; Kudüs hür olduğunda ümmet hür olmuş, esir olduğunda zillete duçar olmuştur. Bilmeliyiz ki; bizler sessiz ve tepkisiz kaldıkça işgalin her gün biraz daha yayıldığı bu mukaddes beldede Müslüman kanı akmaya devam edecek, Siyonist ateş sadece Kudüs'ü değil bütün bir ümmeti yakacaktır. Yemen'i, Suriye'yi, Libya'yı, Afganistan'ı ve coğrafyamızın diğer beldelerini yakan zaten bu ateş değil midir?” dedi.

Grup, basın açıklamasının ardından İsrail ve ABD bayraklarını yırtarak tepki gösterdi.