İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta İYİ Parti'nin adayı çekildi

İYİ Parti’nin Muş Belediye Başkanı Adayı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekilirken, yeni adayın ise 2 gün içerisinde açıklanacağı belirtildi.

İYİ Parti'nin Muş Belediye Başkanı Adayı Erkan Çelikoğlu adaylıktan çekilirken, yeni adayın ise 2 gün içerisinde açıklanacağı belirtildi.


İYİ Parti Muş İl Başkanı Ramazan Aşık, belediye başkan adayı Erkan Çelikoğlu'nun adaylıktan istifa ettiğini bildirdi. Teşkilat olarak tam destek verdikleri Erkan Çelikoğlu'nun aday tanıtım toplantısına da katıldığını ifade eden İl Başkanı Aşık, istifaya bir anlam veremediklerini belirterek, “Erkan Çelikoğlu kendi iradesiyle adaylık müracaatı yaptı. Ankara'da düzenlenen aday tanıtım toplantısına da katıldı. Erkan Bey neden böyle bir karar aldı, anlamış değilim. İstifasıyla ilgili soruların muhatabı il teşkilatı değildir. İki gün içinde yeni adayımızı açıklayacağız" dedi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.