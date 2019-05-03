Muş'ta KABB toplantısı

2019-2024 döneminin ilk Katı Atık Belediyeler Birliği toplantısı gerçekleştirildi. Muş merkez 3 ilçe ve 10 belde belediyesinin üye olduğu birlik toplantısına en yaşlı üye olarak Hasköy Belediye Başkanı Hikmet Karayel başkanlık etti. Toplantının açılış konuşmasını yapan Karayel, 31 Mart seçim sonuçlarının hayırlı olması temennisinde bulunarak, birlik çalışmalarında tüm katılımcılara başarılar diledi.

Karayel'in konuşmasının ardından birlik seçimleri yapıldı. Tüm katılımcıların oy birliği ile Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Katı Atık Belediyeler Birliğinin başkanı seçildi. Daha sonra sırasıyla 1'inci ve 2'nci meclis başkan vekilliklerinin, katip üyelerinin, encümen üyelerinin ve plan bütçe komisyonunun seçileri yapıldı. 2018 yılı birlik faaliyet raporunun okunarak onaylanmasının ardından 2018 yılı birlik kesin hesabı onaylandı. 2019 yılı faaliyet programının okunduğu toplantıda, meclise havale edilen evraklar görüşüldü.

Katılımcıların görüş ve temennilerini dile getirdiği toplantıda söz alan Muş Belediye Başkanı ve Muş Katı Atık Belediyeler Birliği Başkanı Feyat Asya, geçmiş dönemde yapılan çalışmalar hakkında ilçe ve belde belediye başkanlarını ve temsilcilerini bilgilendirdi. İl genelindeki katı atıkların düzenli depolanması noktasında geçen yıllarda gerekli altyapı çalışmalarını başlattıklarını ve ciddi bir mesafe kat ettiklerini kaydeden Başkan Asya, yeni dönemde hazırlanan projelerin kısa sürede hayata geçirilmesini hedeflediklerini ifade etti. Birliğe ait tesisinin kurulması öncesi geçici çözümler ürettiklerini anımsatan Başkan Asya, Muş-Bitlis karayolu üzerinde yapılan mobil aktarma istasyonu ile toplanan atıkların Bitlis Katı Atık Bertaraf Tesisine nakledildiğini söyledi.

Korkut ilçesi Kümbet köyünde 560 dönüm arazinin birliğe tahsisinin sağlanmasının ardından çalışmalarına başladıklarını kaydeden Başkan Asya, söz konusu alanda katı atıktan enerji üretimi entegre tesisinin kurulacağını belirtti. Yap-işlet-devret modeli ile ihalenin yapıldığını söyleyen Başkan Asya, iki yıla kadar tesisin tamamen hizmete gireceğini sözlerine ekledi.