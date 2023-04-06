İhlas Haber Ajansı

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Muş'ta kaçak avcılar jandarmaya takıldı

Muş’un Malazgirt ilçesinde kafes avcılığı yapan 3 kişi, avladıkları 8 kınalı keklikle birlikte jandarmaya yakalandı.

Muş'un Malazgirt ilçesinde kafes avcılığı yapan 3 kişi, avladıkları 8 kınalı keklikle birlikte jandarmaya yakalandı.


Malazgirt İlçe Jandarma Komutanlığı ekiplerinin kontrol faaliyetleri esnasında yapılan çalışmalar sonucu kafes avcılığı yaptığı tespit edilen 3 şahıs, avladıkları 8 kınalı keklik ile kafes ve tuzaklama malzemelerine el konuldu. Şahıslar hakkında tutanak düzenlenerek idari para cezası ve tazminat kararı alınacak. Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ekipleri, desteklerinden dolayı Malazgirt İlçe Jandarma Karakol Komutanlığı personellerine çok teşekkür etti.

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