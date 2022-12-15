İhlas Haber Ajansı

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Muş'ta kaçak avcılara 8 bin 398 lira ceza

Muş ve Bulanık ilçesinde kaçak avlanan ve kurallara uymadığı tespit edilen 3 kişiye 8 bin 398 lira idari para cezası verildi.


Doğa Koruma ve Milli Parklar Muş Şube Müdürlüğü ile Alparslan Jandarma Karakol Komutanlığı ekipleri, Alparslan 2 Barajı yakınlarında yaptıkları denetim sırasında 2 şahsın avladığı 3 kınalı keklik ile takoz haznesi sınırlandırılmamış (takozsuz) 2 tüfeğe el konulmuş, ayrıca idari ve tazminat olmak üzere toplamda 5 bin 848 TL para cezası verildi.


Öte yandan DKMP Muş İl Şube Müdürlüğü ekipleri ve jandarma yasadışı 1 av yapan kaçak avcıya 4915 Sayılı Kanun çerçevesinde işlem yapılmış olup 2 bin 553 TL para cezası verildi.


DKMP ekipleri, Bulanık Alparslan Barajı Jandarma Karakol Komutanlığı ile Mercimekkale Jandarma Karakolu personeline av koruma ve kontrollerine vermiş olduğu desteklerden dolayı teşekkür ettiler.

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