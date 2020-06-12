İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta kaçak avcılara para cezası

Muş’ta polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrol denetimlerinde kafes avcılığı yapan 2 kişiye 8 bin 886 TL cezai işlem uygulanırken, ele geçirilen 7 kınalı keklik ise doğaya bırakıldı.

Muş'ta polis ekipleri tarafından yapılan yol kontrol denetimlerinde kafes avcılığı yapan 2 kişiye 8 bin 886 TL cezai işlem uygulanırken, ele geçirilen 7 kınalı keklik ise doğaya bırakıldı.


Muş İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlik Polis Kontrol Noktasında şüphelendikleri bir araçta arama yaptı. Yapılan aramada aracın bagaj içerisinde 7 kınalı keklik tespit edildi. Polis ekipleri, kınalı keklikleri bölgeye çağırdıkları Doğa Koruma Milli Parklar Muş İl Şube Müdürlüğü ekiplerine teslim ettiler. Görevliler aynı güne kınalı keklikleri doğaya saldı. Resmi taşıma evrakları bulunmayan 2 kişiye 4915 sayılı kanun kapsamında 4 bin 406 TL idari para cezası ve 4 bin 480 TL tazminat bedeli olmak üzere toplamda 8 bin 886 TL cezai işlem uygulandı.

BUGÜN NELER OLDU?

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.