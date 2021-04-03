İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta kaçak botoks serumu ele geçirildi

Muş’ta, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 150 bin TL değerinde 50 kutu kaçak botoks serumunun ele geçirildiği bildirildi.

Muş'ta, polis ekipleri tarafından durdurulan bir araçta yapılan aramada 150 bin TL değerinde 50 kutu kaçak botoks serumunun ele geçirildiği bildirildi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğünce ilaç kaçakçılığı suçuna yönelik 31 Mart 2021 günü operasyon düzenlendiği belirtildi. Bir araçta yapılan aramada piyasa değeri yaklaşık 150 bin TL olan 50 kutu botoks serumunun ele geçirildiği ve yakalanan 2 şüpheli hakkında adli tahkikat başlatıldığı kaydedildi.

Yerel Haberler

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.