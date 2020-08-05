Muş'ta kaçak cep telefonu operasyonu

Muş'ta polis ekiplerince yapılan operasyonda 29 adet cep telefonu ve 29 adet koruyucu kılıf ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı KOM Şube Müdürlüğünce cep telefonu kaçakçılığı ile ilgili olarak dün operasyon yapıldığı belirtildi. Açıklamada, “Gerçekleştirilen operasyonda 29 adet cep telefonu ve 29 adet cep telefonu koruyucu kılıfı ele geçirilmiştir. Yakalanan 1 şüpheli tamamlanan işlemlerinin ardından adli makamlarca serbest bırakılmıştır. İlimizde her türlü suç ve suç oluşumlarına karşı kesintisiz mücadelemiz sürdürülecektir” denildi.