İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta kaçak tütün operasyonu: 1 gözaltı

Muş Emniyet Müdürlüğünce, tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik gerçekleştirilen operasyonda 1 kişi gözaltına alındı.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, Muş Emniyet Müdürlüğüne bağlı Bulanık İlçe Emniyet Müdürlüğünce tütün ve tütün mamulleri kaçakçılığına yönelik operasyon yapıldığı belirtildi. Operasyon sonucunda araç içerisinde kaçak olduğu tespit edilen 276 kilogram kıyılmış tütün, 42 bin adet makaron, 31 paket sigara sarma kağıdının ele geçirildiği ve 1 şüphelinin yakalandığı kaydedildi.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.