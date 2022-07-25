Muş'ta kadınlar ADEM kurslarıyla meslek ediniyor

Muş Valiliği Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı bünyesinde, Aile Destek Merkezi (ADEM ) Müdürlüğü hizmet binasında açılan halı ve kilim kursuna 15 ev kadını kayıt yaptırdı. Burada meslek öğrenen kadınlar, el emeği göz nuru kilim ve halılar üretiyor. Günün belli saatlerini kursta geçiren kadınlar, burada hem arkadaşlıklar ediniyor hem de meslek öğreniyor.

Aile Destek Merkezi usta öğreticisi Hidayet Bulu, Hayat Boyu Öğrenme Programları çerçevesinde yürüttükleri 22 programın arasından en önemlilerinden birinin de dokumacılık olduğunu söyledi. Burada açılan kursların 3, 6 ve 8 aylık kurslar olduğunu ve şu anda 15 ev kadınının katıldığını kaydeden Bulu, “Burada genelde Muş Lalesi ve 1071 Malazgirt temalı motifler işlenmekte. Kursa katılan kadınlarımız bir yandan da arkadaşlık ediniyor ve dostluk kazanıyorlar. Aile Destek Merkezimizde yaklaşık 22 değişik kursumuz var” dedi.

Kursiyerlerden 2 çocuk annesi Zübeyde Çağlayan ise açılan kursa hem meslek edinmek hem de kurs sonunda alacağı sertifikayla kendi iş yerini açmak için katıldığını söyledi. Kursiyerlerle zamanlarını en iyi şekilde değerlendirdiklerini anlatan Çağlayan, “Kursta yolluk, halı, kilim, seccade, pano ve desen olarak da Muş Lalesi ve1071 Malazgirt temalı motifler işliyoruz. Haftada 5 gün çalışıyoruz. Bunun dışında ise burada bir sosyalleşme oluşmakta. Birlikte her şey paylaşıyoruz. Aile Destek Merkezi Müdürlüğünün bize verdiği eğitim sayesinde her şeyi öğrendik. Şimdiye kadar boşuna evlerde durmuşuz. Devletimize teşekkür ederiz" diye konuştu.