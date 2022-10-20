Muş'ta kadınlar devlet kursuyla meslek öğreniyor

Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü hizmet binasında açılan kursa 20 kadın kursiyer kayıt yaptırdı. Haftanın 5 günü kursa gelerek meslek öğrenen kadınlar, burada hem sosyalleşiyor hem de meslek öğrenme fırsatı yakalıyor. Kendilerini geliştirerek ileride meslek sahibi olmak isteyen bazı kadınlar, aldıkları siparişlerle kendi ayakları üzerinde durmaya çalışıyor.

Kursa kayıtlı 20 öğrenci olduğunu anlatan giyim branşı kurs usta öğreticisi Neriman Subaşı, “Öğrencilerime etek, gömlek, elbise ve çocuk kıyafeti gibi ürünleri dikmeyi öğretiyorum. Kursiyerler buraya gelerek hem stres atıyor hem de kendilerine kıyafet dikiyorlar. Bu işi tam anlamıyla öğrendikten sonra ustalık, kalfalık belgesi almak için sınavlara giriyorlar. Usta öğretici olarak bu işi devam ettirebiliyorlar. Haftanın 5 günü buradayız” dedi.

“Kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilirler”

Tekstil ve Moda Tasarımı 3. Sınıf Öğrencisi Haskız Köse de, kursa pratik yapma ve eğitimlerden yararlanmak için katıldığını belirterek, “Burada dikiş, çizim ve kalıp yapıyorum. Kadınlar kendi ayakları üzerinde durabilirler. Bu tür kurslara gelip kendilerini geliştirebilirler” ifadelerini kullandı.

“İleride öğrendiklerimi maddi kazanca çevirmek için buradayım”

Haftanın 5 günü kursa geldiğini anlatan 2 çocuk annesi ev kadını kursiyer Arzu Mızrak ise şu anda usta öğreticilik eğitimi aldığını kaydederek, “Kendi alanımda ilerlemek istiyorum. İleride öğrendiklerimi maddi kazanca çevirmek için buradayım. 2 çocuğum var onlar için çalışıyorum. Burada hem maddi olarak kazanç sağlıyorum hem de kendimi geliştiriyorum. Kursun açılması bizim için çok büyük bir fırsat. Gelecekle ilgili planlar kurabiliyoruz. Çok güzel kıyafetler üretiyoruz. Üretince çok mutlu oluyoruz. Ayrıca arkadaşlarımızla sosyalleşmek çok iyi geliyor” diye konuştu.