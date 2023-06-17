Muş'ta kapağı çalınan menhole düşen inek 2 saatlik çalışma sonucu kurtarıldı

Muş'ta kapağı çalınan menhole düşen inek, itfaiye ve AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.

Muş'un Karasu Nehri kenarında bulunan menholün üzerindeki demir kapağın çalınmasıyla merada otlayan inek buraya düştü. Çevredeki vatandaşların haber vermesi üzerine bölgeye gelen Muş itfaiyesi ve AFAD ekipleri zaman kaybetmeden çalışmaları başlattı. Olay yerine gelen İtfaiye ve AFAD ekiplerinin iki saat çalışması sonucu inek yara almadan kurtarıldı. 2 metre derinliğindeki menholün üzerindeki demir kapağın olaydan kısa bir süre önce çalındığını söyleyen vatandaşlar, ineğin aniden düştüğünü belirtti. Menholün üst tarafı betonla çevrili olması nedeniyle kompresör ile betonu kırıp etrafını genişleten ekipler, çukura toprak dökerek ineği çıkardı.