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Muş'ta kapalı yollar ulaşıma açılıyor

Muş’ta 2 günden buya etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 50 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.

Muş'ta 2 günden buya etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 50 köy yolunu açma çalışmaları devam ediyor.


Muş'ta kar yağışı ve soğuk hava etkisini göstermeye devam ediyor. Kent merkezi ve kırsal alanlarda 2 günden buya etkili olan kar yağışı ve fırtınadan dolayı 50 köy yolu ulaşıma kapandı. Kapanan köy yollarını tekrardan ulaşıma açmak için çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, gece saatlerinden itibaren çalışmalarına devam ediyor.

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