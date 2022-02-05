Muş'ta kapalı yollar ulaşıma açılıyor

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle kapanan yollar ekipler tarafından zorlu çalışmalarla yeniden ulaşıma açılıyor.

Kentte etkisini sürdüren kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Etkisini artıran kar nedeniyle kapanan yollarda çalışma yürüten İl Özel İdaresi ekipleri, ulaşımda aksaklık yaşanmaması için hummalı çalışma yürütüyor. Tipi ve fırtına nedeniyle kar kalınlığının 3-4 metreyi bulduğu merkeze 50 kilometre mesafedeki Gündoğan köyü yolunda ilerlemekte güçlük yaşayan ekipler, zorlu bölgeleri adım adım geçiyor. Zorlu coğrafyadaki köylere ulaşım verebilmek için her türlü zorluğa göğüs geren ekipler, gece gündüz çalışmalarına devam ediyor.

“3-4 metrelik kar nedeniyle çalışmakta zorluk çekiyoruz”

Çalışmalarla ilgili gazetecilere açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Ekip Şefi Tolga Akaydın, geceden beri etkili olan kar yağışından dolayı köy yollarının ulaşıma kapandığını söyledi. Bostankent grup köy yolunda karla mücadele çalışması yürüttüklerini kaydeden Akaydın, “Bu bölgede 7 köy, 3 mezra var. Yer yer tipiden dolayı oluşan 3-4 metrelik kar nedeniyle çalışmakta zorluk çekiyoruz. Hedefimiz en kısa sürede köylerimize ulaşmaktır. Elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz. 7/24 çalışma esasına göre çalışmalarımız devam etmektedir” dedi.