Muş'ta kapalı yöntem ortopedik ameliyatlar yapılıyor

Omuz ağrısı ve omuzda hareket kısıtlılığı nedeniyle Muş Devlet Hastanesi Ortopedi ve Travmatoloji Bölümüne başvuran 2 hastaya, doktorlar tarafından omuz artroskopisi ameliyatı uygulandı. Kapalı yöntemle gerçekleştirilen ve başarılı sonuç alınarak genel durumu iyi olan hastalar, ameliyat sonrası rehabilitasyon süreci planlanarak taburcu edildi.

Başarılı ameliyatlarla ilgili Muş Devlet Hastanesinden yapılan yazılı açıklamada, “Hastanemizde ortopedi ve travmatoloji kliniği doktorları tarafından tekrarlayan omuz çıkıkları, omuz rotator manşet ve tendon yırtıkları, biseps tendon patolojileri kapalı yöntemle 2 veya 3 mini kesi ile artroskopik olarak tedavi edilebilmektedir. Daha küçük kesi ile yapılan bu ameliyatlar, hastaların ameliyat sonrası ağrılarını ve yara yeri problemlerini en aza indirgeyerek hastalar için omuz ameliyatlarını daha konforlu hale getirmektedir. Ortopedi ve Travmatoloji Kliniği hekimleri olarak emeği geçen tüm çalışanlarımıza ve bizden desteklerini esirgemeyen değerli yöneticilerimize teşekkür ederiz. Muş ilimizde en iyi hizmeti sunmak için çalışmalarımıza devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.