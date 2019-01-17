Muş'ta kapanan köy yolları ulaşıma açılıyor

Muş'ta 3 günden bu yana etkili olan yoğun kar yağış, tipi ve fırtına nedeniyle ulaşıma kapanan 217 köy yolu yeniden ulaşıma açılıyor.

Kentte devam eden kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Kar kalınlığının 167 santimetreye ulaştığı kentte, yol açma çalışmalarını sürdüren İl Özel İdaresi ekipleri, kar kalınlığının 2-3 metreyi bulduğu Kutlugün, Sudurağı ve Tüten grup köy yolunda ilerlemekte güçlük yaşıyor. Gece gündüz zorlu yol açma çalışmasını yürüten ekipler, 24 Aralık 2017'den bu yana yaklaşık 12 bin kilometre yol açma çalışması gerçekleştirdi.

Yol açma çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulunan İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, "3 günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle Muş sınırları içerisindeki 366 köyümüzün 217'si kar ve fırtına nedeniyle kapanmış bulunmaktadır. Bugün sabah itibariyle 57 iş makinesi, 98 personel ile kar çalışmalarına başladık, devam ediyoruz. Şu anda çalışma yaptığımız Kutlugün, Sudurağı ve Tüten grup köy yolunda yer yer 2-3 metre kadar karın yükseldiği görülüyor. Bu da genel yaşamı olumsuz etkileyen de bir gerçektir. Bütün İl Özel İdaresi ekipleri olarak sahanın her alanında çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Vatandaşımızın rahat şekilde seyahat etmeleri için ekiplerimizle gece gündüz çalışmalarımız devam edecek" dedi.

"12 bin kilometre yol açma çalışması yaptık"

Kentte şu ana kadar 12 bin kilometre yol açma çalışması yaptıklarını ifade eden Yentür, "3 bin kilometre olan yol ağımızın tamamını 4 defadır temizliyoruz. Yaklaşık olarak 12 bin kilometre karla mücadele çalışması yapmış bulunmaktayız. Meteorolojik verilere göre şu anda Muş merkez ve köylerinde 167 santimetre kar yağdığı tespit edildi. Karla mücadele çalışmalarımız devam etmektedir" diye konuştu.

Öte yandan, dünden bu yana kapalı olan 217 köy yolundan 142'si yeniden ulaşıma açıldı.