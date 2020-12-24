Muş'ta kar nedeniyle kapanan 151 köy yolundan 143'ü ulaşıma açıldı

Muş'ta iki gündür etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 151 köy yolundan 143'ü yeniden ulaşıma açıldı.

Kentte özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışı hayatı olumsuz yönde etkiliyor. Ulaşıma kapanan 151 köy yolunda çalışma başlatan İl Özel İdaresi ekipleri, 143 köy yolunun ulaşımını yeniden sağladı. Kapalı 8 köy yolunda da yol açma çalışması sürdürülüyor. 9 köy 22 mezranın ulaşımının sağladığı Üçevler grup köy yolunda hummalı çalışma yürüten ekipler, kar kalınlığının yer yer 70-80 santimetreye ulaştığı yerleri temizleyerek köylere ulaşmaya çalıştı.

Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür, etkili olan kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan 151 köy yolundan 143'ünü açtıklarını söyledi. Muş merkezde 2, Bulanık ilçesinde ise 6 köy yolunun halen ulaşıma kapalı olduğunu kaydeden Yentür, ekiplerin kapalı köy yollarında çalışmalarını sürdürdüğünü belirterek, acil durumlar içinde ekiplerin hazır bekletildiğini ifade etti.

Üçevler grup köy yolunda çalışma yürüten Ekip Şefi Nazım Diner ise “Muş'ta etkili olan kar yağışı nedeniyle köy yollarımız ulaşıma kapandı. Bazı bölgelerde yaklaşık bir metre kar var. İnşallah akşama kadar hepsini açmış oluruz” dedi.