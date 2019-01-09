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Muş'ta kar ve tipi nedeniyle kapanan karayolları ulaşıma açıldı

Muş’ta 2 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle dün gece yarısı kapanan karayolları, yeniden ulaşıma açıldı.

Muş'ta 2 gündür aralıksız devam eden yoğun kar yağışı nedeniyle dün gece yarısı kapanan karayolları, yeniden ulaşıma açıldı.


Muş'ta yoğun kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşımda aksama yaşanan Muş-Bingöl, Muş-Bitlis, Muş-Bulanık-Malazgirt, Varto-Karlıova, Varto-Hınıs karayolları, Karayolları 11. Bölge Müdürlüğüne bağlı 113. Muş Şube Şefliği ekiplerinin 48 saatlik aralıksız çalışması ile yeniden ulaşıma açıldı. 29 iş makinesi ve 100 personelle karayollarında yol açma çalışması yürüten ekipler, kar ve tipide ilerlemekte güçlük çeken vatandaşlara da destek oldu. Sabah erken saatlerde çocuğunu hastaneye götüren vatandaşı evine karayolları ekipleri ulaştırdı.


Vatandaşların yoğun kar ve tipi nedeniyle geceyi otogarda geçirdiğini belirten ekip başı Kutbettin Tuncer, "Vatandaşlar gece otogarda kaldı. Onlar için gecemizi gündüzümüze katıp fedakarlık yaptık. 2 gündür aralıksız gece gündüz çalıştık. Vatandaşlar için elimizden geleni yapıyoruz" dedi.



Yolda kalan aileyi karayolları köye ulaştırdı


Çocuğunu sabah hastaneye götüren Emrullah Elçin isimli vatandaş, "Sabah çocuk hastaydı ve hastaneye götürdük. Köyün aracı ile Muş'a gittik. Dönüş için biraz erken dönmek istedik. Köy yolları kapanmadan geldik, yolda karayolları ekipleri bizi aldı. Şu anda köye doğru gidiyoruz" ifadelerini kullandı.


Aktepe ekip başı Haluk Korkmaz ise 48 saat kar yağışının devam ettiğini belirterek, “Fırtına ile beraber göz gözü görmüyordu. 1 metre önümüzü görmememize rağmen ekip halinde arkadaşlarımla beraber elbirliğiyle hiç kimseyi mağdur etmedik. Yaklaşık 10-15 araç yolda kalmıştı. Onlara zarar gelmeyecek şekilde kendilerini yoldan çıkardık. Vatandaşlarımızı bakım evimizde misafir ettik" diye konuştu.

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