Muş'ta kar yağışı

Muş'ta mart ayının son gününde etkili olan kar yağışı kırsal kesimde hayatı olumsuz etkiledi.

Mart ayının son günü kar yağışı ve fırtına etkili olurken, bahar mevsiminin yaşandığı ve adeta doğanın canlandığı yüksek kesimler ise yeniden beyaza büründü. ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözünün gerçek olduğu Yukarı Yongalı köyünde vatandaşlar küreklerle kar temizlemeye başladı. Bahar havasının yaşanması ile meralarda hayvan otlatan çobanlar ise kar yağışı nedeniyle hayvanlarını geri getirmekte zorluk yaşadı.

Hayvanlarını meraya otlatmaya çıkaran ve kar yağışına yakalanan besici Şevket Omur, baharı beklerken kışa geri döndüklerini ifade ederek, “Birkaç gün önce hayvanlarımızı meralara çıkardık. Bugün kar yağışı ile birlikte fırtına çıktı. Hayvanlarımızı ahırlara geri getirdik. Baharı beklerken kışa geri döndük” ifadelerini kullandı.

Bahara hazırlanırken karın geri geldiğini söyleyen Eyüp Omur ise fırtına nedeniyle hayvanların arazide kaldığını belirterek, “Kış mevsimi bu yıl çok güzel geçti. Köyümüze adeta bahar gelmişti. Bahar geldi diye çok sevindik. Kış bugün geri geldi. 10 gündür hayvanlarımız otlatılmak için meraya götürülmüştü. Ot ve samanımız bitti. Fırtına, tipi ve kar yağışı etkili oldu. Hayvanlar arazide kaldı, herkes hayvanlarını geri getirdi. Hayvanlar geri ahırlarına yerleştirildi. Kapı önünü kürekle temizliyoruz. ‘Mart kapıdan baktırır, kazma kürek yaktırır' sözü bu sene gerçek oldu” dedi.

Hayvanlarına ulaşmaya çalışan köy sakinlerinden Yusuf Omur da, “Mart ayının sonundayız. Kar, kış geri geldi. Fırtınadan dolayı ahırlara ulaşamıyoruz. Hayvanlarımız içeride kaldı. Şu anda durum zor. Allah yardımcımız olsun” şeklinde konuştu.

Etkili olan kar yağışından dolayı bir vatandaş ise mart ayına sitemini türkü ile dile getirmesi ise gülümsetti.