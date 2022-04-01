Muş'ta kar yağışı yaşamı olumsuz etkiliyor

Muş'ta aralıklarla etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 1 köy yolu ulaşıma kapandı.

Kırsal kesimde etkili olmaya devam eden kar ve tipi yaşamı olumsuz etkiliyor. İl özel idaresi ekipleri, kar yağışı nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açmak için çalışma başlattı. Çalışmalarla ilgili bilgi veren İl Özel İdaresi Genel Sekreteri Şeyhmus Yentür; yüksek kesimde etkili olan tipi nedeniyle ulaşıma kapanan yolu açmak için çalışmaların devam ettiğini belirtti.