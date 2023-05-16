Muş'ta "karabuğday" tohumları toprakla buluştu

Muş'un Korkut ilçesine bağlı Kümbet köyünde üretimine başlanan karabuğday çiftçinin ve çölyak hastalarının umudu olacak.

Muş Alparslan Üniversitesi öncülüğünde yapılan Muş Ekolojisinde Karabuğday Yetiştiriciliği ve Yayımı Projesi çerçevesinde Korkut ilçesinde 10 dönüm alana ekimi yapılan "karabuğday" çölyak hastalarının umudu oldu.

Konya Bahri Dağdaş Uluslararası Tarımsal Araştırma Enstitüsü, Muş Belediyesi, Muş İl Özel İdaresi, Muş Tarım ve Orman Müdürlüğü ve Muş Çölyak Derneği iş birliğiyle üniversitenin Sabahattin Zaim Konferans Salonu'nda projenin tanıtımı yapılmasının ardından Korkut ilçesine bağlı Kümbet Köyünde bulunan 10 dönümlük tarlada ekimi yapıldı. Çölyak hastaları için ve hayvancılıkta yem olarak kullanılması için ekimi gerçekleştirilen karabuğday, demonstrasyon için 50 dönüm alana ekimi yapıldı.

Tarlada ekim çalışmalarını yerinde inceleyen Rektör Yardımcısı ve Uygulamalı Bilimler Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yaşar Karadağ, karabuğday bitkisinin çölyak hastaları için önemli olduğunu belirterek, “Muş Alparslan üniversitesi uygulamalı bilimler olarak yeni ürün desenlerini Muş Ovasına yaymanın hedefi içerisindeyiz. Muş ilinde karabuğday bitkisini yetiştirmeyi ve yaygınlaştırması projesi ile ekimlerini yapmış bulunmaktayız. Karabuğday çölyak hastaları için özelikle unu kullanılan ender bulunan bitkilerden bir tanesidir. Muş bölgesinde Varto ve özelikle Bulanık ilçesinde biz bu bitkileri yaymayı hedefliyoruz. Karabuğday aynı zamanda çiçeklenme periyodunun uzun olmasında dolayı da arıcılıkta da kullanılan bir bitkidir. Büyükbaş hayvancılığı ve kümes hayvancılığın da kullanılan ender bitkilerden bir tanesidir. Karabuğday bitkisi özelikle glütensiz olması çölyak hastaları için kullanılıyor. Muş il özel idaresi tarafından 408 bin TL yatırım ile desteklenen bir projedir. Şuan tarlada ekimini gerçekleştiriyoruz. Korkut ilçesinin kümbet köyünde 10 dekarlık alanda karabuğday ekimini yaptık” dedi.

Karabuğday bitkisinin yem olarak da kullanıldığını ifade eden İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün de Muş'ta ilk kez karabuğday ekimi yapıldığını söyleyerek, "Tarım İl Müdürlüğü olarak Muş Ovasında %42'lik tarım arazimiz bulunmaktadır. Tarım faaliyetli yapılan tarım arazilerimizde stratejik ürünlerimiz var bunları yetiştiriyoruz. Bunun yanında özelikle de üreticilerimizin katma değeri yüksek olan ürünlerinde hem bu kadar faydalı olan ürünlerinde burada geliştiriliyor olması için bu demonstrasyon çalışmasına imza attık. Bu projemizin gelişmesi için yaptığımız çalışmaların nedeni Muş ilimizde sıcaklıkların süresinin kısa olmasıdır. Bu ürüne baktığımızda ise hasada gelme süresi 85-90 gündür. Türkiye genelinde küçükbaş ve büyükbaş hayvan sayısı olarak ilk 20 ilin içerisindeyiz. Karabuğday bu anlamda da yem tüketimi karşılamakta da önemli bir yeri bulunmaktadır. Dönüme katığımızda 3,5 ton yaş ot elde edilmektedir” şeklinde konuştu.