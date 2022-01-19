Muş'ta karda mahsur kalan 50 araçtaki 100 kişi kurtarıldı

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle mahsur kalan 50 araç içerisindeki yaklaşık 100 kişi ekipler tarafından kurtarıldı.

Merkeze 35 kilometre mesafedeki Bostankent grup köy yolunun Çatak mevkiinde tipi ve fırtınaya yakalanan vatandaşlar bölgede mahsur kaldı. Vatandaşların yardımına yetişen Muş İl Özel İdare ekipleri, 2 saatlik zorlu çalışmayla araçları bulunduğu yerden güçlükle kurtardı. Kendi imkanlarıyla rampayı çıkmaya çalışan bazı araçlar, şarampolden uçma tehlikesi atlattı. Buzlanma nedeniyle dağlık bölgeyi çıkamayan araçlar, iş makinesi tarafından halatla çekilerek köylere ulaştırıldı. Ekiplerin bölgedeki çalışması devam ederken, kar yağışı ve tipinin etkisi sürüyor.

“5 saatten beri fırtınadayız”

Fizik tedavi hastası yakınını hastaneden getirirken tipiye yakalanan Bostankent köyü muhtarı Fesih Oflus, “Aracın içerisinde şu anda diyaliz hastası var. Yollar tipi ve fırtına nedeniyle elverişli değil. 5 saatten beri fırtınadayız. Şu anda İl Özel İdaresi ekipleri bize yetişti. İnşallah bizi köylere ulaştıracaktır. Şu anda aşağı kısımda bir sürü araç yoldadır” dedi.