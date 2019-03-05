Muş'ta ‘kariyer günleri' etkinliği

MŞÜ 1071 Malazgirt Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleştirilen programa Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, Garnizon Komutanı Albay Atilla Terzioğlu, Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, Cumhuriyet Başsavcısı Ömer Mete, Emniyet Müdürü Ahmet Arıbaş, İŞ-KUR İl Müdürü Mehmet Emin Taylan, kamu-kurum amirleri, iş adamları ve çok sayıda öğrenci katıldı. Programda bir konuşma yapan Muş Valisi Doç. Dr. İlker Gündüzöz, ekonominin son derece önemli olduğunu, iş olmadığı zaman işsizliğin başladığını ve insanların sıkıntıya girdiğini söyledi. Muş'ta İŞ-KUR'un geçen yıl olduğu gibi bu yılda Türkiye genelinde birinci olmasını memnuniyetle karşıladıklarını ifade eden Vali Gündüzöz, “Üretim faaliyeti açısından üretim faktörleri genel itibariyle üç artı bir olarak ifade ediliyor. Bunlardan bir tanesi sermaye, sermaye derken özellikle makine, tesisat, traktör, tarım aletleri. Bunlar nakitten ziyade sermaye. Bunun yanında toprak, doğal kaynaklar, petrol. Muş'umuzda da Türkiye'nin en büyük yekpare üçüncü ovası var. İş gücü ana temamız, ama üretime bunları kazandıran müteşebbislerimizi ödüllendireceğiz” dedi.

Öğrencilere de çeşitli tavsiyelerden bulunan Vali Gündüzöz, “Tabi bir fakülteyi bitirmek, diplomayı almak son derece önemlidir. Ama bunun içini doldurmak da önemlidir. Sadece diploma sizi ihtisas sahibi kılmaz, aynı zamanda bu diplomayı hak ederek, çok fazla okuyarak belli bir noktaya gelebilirsiniz” diye konuştu.

İŞ-KUR Müdürü Mehmet Emin Taylan da, “Değişen ve gün geçtikçe küreselleşen işgücü piyasası, dinamik iş hayatında bazı faktörlerin önemini arttırdı. Bu bağlamda işgücü talepleri, kalifiye işgücü potansiyelinin önemine vurgu yaparken, mesleksizlik sorunuyla karşı karşıya kalmaktayız” dedi.

Program, daha sonra başarılı olan iş adamlarına başarı belgesi verilmesi ve kurumlar tarafından kurulan stantların gezilmesiyle son buldu.