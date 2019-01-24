Muş'ta karla mücadele çalışması

Muş Belediyesi tarafından şehir merkezinde sürdürülen karla mücadele çalışmaları aralıksız devam ediyor. Çarşı merkezinde ve işlek caddelerdeki karla mücadele çalışmasını tamamlayan belediye ekipleri, çalışmalarını ara sokaklarda sürdürüyor. Ekipler, vatandaşların güvenli bir şekilde yürümelerini sağlamak için kardan arındırılan yolları tuzlamayı da ihmal etmiyor. Vatandaşların yoğunlukta olduğu yerlerin temizliğini yapan belediye ekipleri, mahalle aralarından topladığı karları şehir dışına taşıyor. Kar temizleme çalışmalarının vardiyalı olarak yürütüldüğünü söyleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, karla mücadele çalışmalarını kesintisiz sürdürdüklerini belirtti.

Ekiplerin yolları açtıktan sonra şehir merkezindeki işlek bölgelerde kar temizleme çalışmasına başladıklarını ifade eden Asya; “Şehrin işlek bölgelerindeki karları toplayarak şehir dışına taşıyan ekiplerimiz, şimdi de mahalle aralarında kar temizleme çalışmalarını sürdürüyorlar. Şu anda yaptığımız çalışmalar sonucunda mahalle aralarında bile araçlar rahatlıkla seyredebiliyor. Belediye olarak kar temizleme çalışmasına büyük önem veriyoruz. Bu çalışmalar sırasında araç sahibi vatandaşlarımızın da park konusunda duyarlı davranmalarını rica ediyoruz” dedi.

Çatılardaki karın temizlenmesi ile ilgili vatandaşları uyaran Başkan Asya, “Çatılardan sarkan buz ve kar kütleleri çok ciddi tehlike oluşturmaktadır. Bu konuda ekiplerimiz bina sakinlerine uyarılarda bulunuyor. Hiç kimsenin zarar görmemesi için çatılardan sarkan buz ve kar kütlelerinin kontrollü bir şekilde temizlenmesi gerekiyor. İtfaiye ekiplerimiz sorunlu yerlerle ilgili bu konuda yapılan taleplere anında müdahale ediyor. Özellikle halkımızın yoğun olarak kullandığı güzergahlardaki bina sahiplerinin uyarılarımızı dikkate almalarını istiyoruz. Herhangi bir sorunun yaşanmaması için tüm ekiplerimiz ile halkımızın hizmetinde olduğumuzu belirtmek isterim” şeklinde konuştu.