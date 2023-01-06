Muş'ta karsız kış hayvan sahiplerini sevindirdi

Türkiye'de kar yağışının en çok olduğu illerden biri olan Muş'ta hava sıcaklığının mevsim normalleri üzerinde seyretmesi hayvan sahiplerini sevindirdi.

1 milyon 300 bin civarında küçükbaş hayvan varlığı ile dikkat çeken Muş'ta, kar yağmaması hayvan sahiplerini sevindirdi. Besiciler, yaz mevsiminde olduğu gibi kış mevsiminde de hayvanlarını meralara çıkarıyor. Kış mevsiminin ikinci ayında olmamıza rağmen henüz kar yağışının yaşanmamasını fırsata çeviren hayvan sahipleri, yem ve saman tüketiminden tasarruf sağlıyor. Ovada hayvanlarını dışarıda otlatan hayvan sahipleri, karsız geçen her günün kendileri için tasarruf olduğunu söylediler.

Muş Damızlık Koyun ve Keçi Birliği Başkanı Nimet Salkım, kar yağışının olmaması hayvan sahipleri için avantajlı bir durum olduğunu belirterek, “Muş'ta her yıl bu mevsimde 1,5-2 metre kar yağışı gerçekleşiyordu. Özelikle çiftçimiz açısında bu yıl mevsim çok güzel geçiyor. 100 hayvan olan bir işletmemiz bu süreçte yaklaşık 4 ton yem tasarrufu yapmıştır. Yemden tasarruf etmek çiftçimiz için önemli bir durumdur. Bundan sonra da havaların böyle güzel geçmesini diliyoruz” dedi.

Yeşilova Beldesi kırsalında hayvanlarını otlatan çoban Emrah Yakıcı, kış mevsiminin karsız geçmesi maliyetlerin düştüğünü ifade ederek, “Kış mevsiminin ikinci ayındayız havalar çok güzel. Geçmiş yıllarda bu dönemde 1,5-2 metre kar yağışı vardı. Kar yağışı bizler ve hayvanlarımız için ekstra masraftı. Bu sene havaların güzel olması maliyetlerimizi düşürdü. Bu hayvanlarımı şuan içerde beslemiş olsaydım 2 ton saman vererek fazla masraf yapacaktık. Havaların güzel geçmesi maliyetlerimizi yarıya düşürdü. Bizde istiyoruz yağışların zamanında yağması ama maalesef elimizde bir şey yok. Havanın güzel olması maliyetlerimizi düşürdü bundan dolayı mutluyuz” dedi.