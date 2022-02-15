İhlas Haber Ajansı

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Muş'ta KDV denetimi yapıldı

MUŞ (İHA) – Muş Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, KDV’nin yüzde 8’den yüzde 1’e indirilmesinin ardından marketlerde denetim yaptı.

MUŞ (İHA) – Muş Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, KDV'nin yüzde 8'den yüzde 1'e indirilmesinin ardından marketlerde denetim yaptı.


KDV düzenlemesinin ardından çalışma başlatan Muş Ticaret İl Müdürlüğü ve zabıta ekipleri, kent genelindeki zincir marketlerde satılan gıda ürünlerinin fiyatlarını inceledi.


Ürünlerdeki KDV indiriminin yanı sıra etiket ve kasadaki fiyatları da karşılaştıran ekipler, son kullanma tarihlerini de kontrol etti.


Ekiplerin kent genelindeki denetimi sürüyor.

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