Muş'ta kırsal kalkınma yatırım sözleşmeleri imzalandı

Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından yürütülen Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde hayata geçirilen tarıma dayalı ekonomik altyapı yatırımlarının desteklenmesi ile 2022-2023 başvuru dönemi hibe imzalanmasıyla birlikte toplamda 197 adet projeye 19 milyon 054 bin 547 TL tutarında hibe desteği sağlandı.

İmza töreninde konuşan İl Tarım ve Orman Müdürü Mehmet Gün, üreticilerin imzaladıkları sözleşmenin hayırlı olmasını dileyerek, “Bakanlığımız tarafından verilen destekler 2006 yılından beri devam ediyor. 14.3 Etap Kırsal Kalkınma Yatırımlarının Desteklenmesi Programı çerçevesinde ilimizde 190 adet makine-ekipman, 4 adet ekonomik altyapı ve 3 adet ekonomik yatırımlar projeleri olmak üzere toplamda 197 adet projenin bedeli 43 milyon 581 bin 485 TL olup 19 milyon 054 bin 547 TL tutarında hibe desteği sağlanacaktır. Ayrıca uygulanacak bu projelerin Muş tarımı ve ekonomisi için önemi çok önemli. Destekler ile tarımsal faaliyetler için geliştirilen yeni teknolojilerin üreticiler tarafından kullanımının yaygınlaştırılması, yürütülmekte olan kırsal kalkınma çalışmalarının etkinliklerinin artırılması ve kırsal toplumda yerel kalkınma kapasitesinin oluşturulmasına katkı sağlanması için yeni teknoloji içeren yatırımların desteklenmesinin hedeflenerek, çiftçiler için büyük faydalar sağlayacaktır" dedi.