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Muş'ta kış kampı

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Muş’ta düzenlenen ‘Kış Gelişim Eğitimi’ne 120 dağcı katıldı.

Türkiye Dağcılık Federasyonu tarafından Muş'ta düzenlenen ‘Kış Gelişim Eğitimi'ne 120 dağcı katıldı.


Muş Alparslan Üniversitesi yerleşkesinde kamp kurarak zorlu kış şartlarında eğitim görecek dağcılar; iglo yapmayı, buzda düştüklerinde ne yapacaklarını öğrenecek, kramponla yürüyüş ve iz açma eğitimleri alacak. Açıklamalarda bulunan Türkiye Dağcılık Federasyonu Muş Temsilcisi Mehmet Çağlayan, eğitimlerin 11 uzman tarafından verileceğini ifade ederek, “Türkiye'nin değişik yerlerinden 120 dağcı kampa katıldı. Eğitime katılan sporcular kendilerine uygun çadırlarda, uygun giysiler, uyku tulumlarıyla kalacaklar. Bunlar kış şartlarına göre değişkenlik gösterebilir. Eksi 40 derecede idame edecekleri malzemeleri mevcuttur. Böylece hem kış şartlarına alışmış olacaklar hem de eğitimi gerekli şekilde görmüş olacaklar. Ayrıca dağcılarımız kendi yemeklerini ve çadırlarını kendileri yapacaklar” diye konuştu.


Eğitimler sonunda yapılacak sınavda başarılı olan sporcuların kar ve buz eğitimi almaya hak kazanacakları belirtildi.

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