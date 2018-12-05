Muş'ta ‘kış tedbirleri' toplantısı

Valilik toplantı salonunda düzenlenen toplantıya başkanlık eden Vali Gündüzöz, kentin kış mevsimine hazırlıklı olarak girmesi için her kurumun üzerine düşen görevi titizlikle yapmasını istedi.

Kış mevsiminde günlük yaşamı olumsuz yönde etkileyecek hava koşullarında; şehirlerarası, şehir içi ve köy yollarının trafiğe açık bulundurulması, güvenli trafik akışının sağlanması ve eğitim öğretim faaliyetlerinin aksamadan devam etmesi ile ilgili kurumların alacağı tedbir, görev ve sorumluluklar belirlenerek oluşabilecek olumsuz hava şartlarında alınacak tedbirler görüşüldü.

Vali İlker Gündüzöz'ün başkanlık yaptığı toplantıya Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve vali yardımcıları Abdülkadir Okay, Alper Çifçi ve Mehmet Kocabey, kaymakamlar, İl Jandarma Komutanlığı, İl Emniyet Müdürlüğü, İl Özel İdare Genel Sekreterliği, Karayolları 113. Şube Şefliği, Telekom İl Müdürlüğü, Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanlığı, İl Sağlık Müdürlüğü, İl Milli Eğitim Müdürlüğü, AFAD İl Müdürlüğü, VEDAŞ İl Müdürlüğü, Kızılay Muş Başkanlığı, DSİ 172. Şube Müdürlüğü, 112 Acil Çağrı Merkezi Müdürlüğü yetkilileri katıldı.