Muş'ta ‘Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi' eğitimi

Muş İl Milli Eğitim Müdürlüğü adına projelendirilen ve Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı (DAKA) tarafından 2018 yılı Teknik Destek Programı kapsamında desteklenen ‘Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi' eğitimi devam ediyor.

1-6 Nisan 2019 tarihleri arasında Muş Rehberlik ve Araştırma Merkezinde görev yapan psikolojik danışman ve rehberlerden oluşan 20 kişilik grubun katıldığı ve eğitmen Raşide Yılmaz tarafından verilen eğitim boyunca katılımcıların psikolojik danışmanlık becerileri konusunda yeterlilik kazanması ve Rehberlik Araştırma Merkezinin kurumsal yapısının güçlendirilmesi hedefleniyor.