Muş'ta kısıtlamaya uymayan 116 kişiye 365 bin lira cezai işlem uygulandı

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, korona virüs salgınının oluşturacağı riskleri önlemek adına 23-26 Mayıs 2020 tarihleri arasında 81 ilde sokağa çıkma kısıtlaması uygulandığı belirtildi. Alınan tedbirler kapsamında Muş Emniyet Müdürlüğünce yapılan denetimlerde; sokağa çıkma kısıtlamasına uymayan 102 şahıs ile kapalı olması gerekirken iş yerini açan 7 işletmeci ve sosyal mesafe kuralına uymayan 7 şahıs olmak üzere toplam 116 kişiye İl Hıfzıssıhha Kurulu kararlarına uymadıklarından dolayı 365 bin 400 TL idari para cezası uygulandı.