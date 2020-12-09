Muş'ta kısıtlamaya uyuluyor

Muş'ta korona virüs tedbirleri kapsamında uygulanan sokağa çıkma kısıtlamasına riayet ediliyor.

Kentte saat 21.00'de başlayan kısıtlamayla birlikte vatandaşların evlerine çekilmesiyle cadde, sokak ve parklar boş kaldı. İstasyon Caddesi ve kentin birçok noktasında uygulama yapan polis ekipleri, sokakta bulunan vatandaşların izin belgelerini sorgulayarak, kısıtlamaya uymayanlar hakkında işlem yapıyor. Öte yandan vatandaşların kısıtlamaya uyduğu gözlemlendi.