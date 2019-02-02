Muş'ta koordinasyon merkezinde kalan çocuklar için kayak keyfi

Muş Kayakevi'nde “Sosyal Uyum” projesi kapsamında düzenlenen etkinlikte Suriyeli çocuklarının da bulunduğu çocuk evleri koordinasyon merkezinde kalan 75 çocuk kayak yapıp güzel bir gün geçirdi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdür Yardımcısı Fatih Bingölbalı gazetecilere yaptığı açıklamada, İl Müdürlüğünün ”sosyal uyum” projesi kapsamında çocuklarımız kültürel ve sportif faaliyetleri yürütüyoruz” dedi.

Bugün de kayak merkezine getirilen yaklaşık 75 çocuk ve eğiticilerle birlikte kayak keyfi yaptıklarını dile getiren Bingölbalı, ”Uzun süreden beri kurumumuz tarafından Kurum ve bakım altında bulunan çocuklarımıza mobil ekibi marifetiyle sokakta dilenen, yabancı uyruklu çocuklar, kurucu aileler tarafından bakım altına alınan çocuklara yönelik sosyo, ekonomik destek vermenin yanı sıra her hafta farklı etkinlikler yapıyoruz. Bugün Kayak merkezine getirdiğimiz çocuklarımız bol kayak yaparak güzel bir gün geçirdiler” diye konuştu

Gençlik Hizmetleri ve Spor İl Müdürü Emrullah Güler de, bugün burada görmüş olduğumuz tablo gerçekten gurur verici bir tablo olduğunu söyledi. Gençlik ve Spor Bakanlığının bütün illerde olduğu gibi Muş'ta da bütün tesisleri gençlerin hizmetine sunduklarını anlatan Güler, "Bu gün aile çalışma ve sosyal Hizmetler il Müdürlüğü ve Gençlik ve Spor İl Müdürlüğü koordinasyonunda koruma altında olan çocuklarımıza kayak merkezimize getirip onlara bir güzellik yapmak istedik” dedi.

Maksatlarının çocukların sosyal hayata uyumunu sağlamak ve güçlendirmek olduğunu hatırlatan Güler, “biz nitekim bugün yapmış olduğumuz faaliyetle çocukların yüzlerini gülmüş olduğunu görüyoruz buda bizi mutlu ediyor. Geçen gün şehit ve gazi çocuklarımızı ağırlamıştık. Bugünde koruma ve bakım altındaki çocuklarımız burada ağırlıyoruz. Açıkçası sadece kayak merkezimiz değil yüzme havuzumuz diğer spor tesislerimiz gençlik merkezimiz çocuklarımızın hizmetinde olacak bizde bunları daha kaliteli hizmetlerle sürdürmeye devam edeceğiz” diye konuştu

Çocuk evleri koordinasyon merkezinde kalan Sedanur Ceyhan ise ilk defa kızakla kaydığını ve çok eğlendiğini belirterek hocaları kendilerine çok güzel eğitim verdiklerini söyledi.