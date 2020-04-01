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Muş'ta Korona virüsü tedbirleri

Muş’ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarındaki polis uygulama noktalarında yapılan sağlık taramaları uzun araç kuyrukları oluşturdu.

Muş'ta yeni tip korona virüs tedbirleri kapsamında kentin giriş ve çıkışlarındaki polis uygulama noktalarında yapılan sağlık taramaları uzun araç kuyrukları oluşturdu.


Muş İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile korona virüs tedbirleri kapsamında sağlık taramaları sürdürülüyor. Kente giriş ve çıkış yapan araçlar polis ve sağlık ekipleri tarafından tek tek durdurularak vatandaşların ateşleri ölçüldü. Uzun kuyruğun oluştuğu sağlık kontrolünde vatandaşlara “evde kal” çağrılarını yineleyen ekipler, virüsten korunma konuları hakkında bilgilendirmelerde bulundu.


Çalışmayla ilgili Muş Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamada, salgın tedbirleri kapsamında, Muş Valiliğinin talimatları doğrultusuyla şehrin tüm giriş noktalarında, emniyet ve sağlık personeli ile birlikte oluşturulan ekipler marifetiyle vatandaşların tamamının sağlık kontrolünden geçirildiği ifade edildi. Vatandaşların, zorunlu bir sebep olmadan dışarı çıkmamaları, seyahat etmemeleri konusunda uyarıldığı kaydedildi.


Alınan tedbirlerden memnun olduğunu ifade eden vatandaşlardan Mücahit Türcan, “Mecburiyetten dolayı şehre geldim. Uygulama can güvenliğimiz ve sağlığımız için iyi. Kuyruk bir kilometreye kadar ulaşmış durumda. Yarım saatten beri bekliyoruz” dedi.

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