Muş'ta köy yollarının ulaşıma açılması için çalışmalar sürüyor

Muş'ta iki günden beri etkili olan kar yağışı nedeniyle kapanan 56 köy yolunun 46'sı İl Özel İdaresi Ekiplerince yeniden ulaşıma açılırken, kapalı olan 10 köy yolunda yol açma çalışmaları sürdürülüyor.

Muş İl Özel İdaresi Ekipleri, kentte etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan köy yollarında yol açma çalışmalarını sürdürüyor. Önceki gün kapanan 56 köy yolundan 46'sı yeniden ulaşıma açılırken, Üçevler Grup Köy yolunda kapalı olan köy yollarının ulaşıma açılması için ekiplerin çalışmaları devam ediyor. Fırtına ve tipi nedeniyle sürekli kapanan yolu açık tutmaya çalışan İl Özel İdaresi Ekipleri, 7/24 esasına göre çalışarak vatandaşların ulaşımını sağlamaya çalışıyor.