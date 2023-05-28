Muş'ta kutlamalar başladı

Muş'ta vatandaşlar, Cumhur İttifakı'nın adayı Recep Tayyip Erdoğan'ın resmi olmayan sonuçlara göre seçim zaferini kutlamaya başladı.

Cumhurbaşkanı seçimi 2. turunda oy verme işleminin sona ermesinin ardından resmi olmayan sonuçlara göre oyların çoğunluğunu alan Recep Tayyip Erdoğan'ın zaferini kutlamak için sokaklara döküldü. Muş Belediyesi önünde toplanan vatandaşlar, sevinç gösterisinde bulundu.