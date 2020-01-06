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Muş'ta kütüphane açılışı

Muş Belediye Başkanı Feyat Asya ve MŞÜ Rektörü Prof.

Dr. Fethi Ahmet Polat , Tekyol İlkokulu/Ortaokulunda sıfır atıkla hazırlanan kütüphanenin açılışına katıldı.


Muş Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, Muş Alparslan Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Fethi Ahmet Polat ve Muş Belediye Başkanı Feyat Asya'nın katılımıyla Muş Köy-Gel Derneği tarafından Tekyol köyü İlkokulu/Ortaokulunda sıfır atıkla hazırlanan Prof. Dr. Fetihi Ahmet Polat adına yapılan kütüphanenin açılışına katıldı. Milli Eğitim Müdürü Emin Engin, dernek başkanı Murat Çaldır ve ekibine katkılarından dolayı teşekkür etti.

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