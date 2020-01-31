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Muş'ta lapa lapa kar yağışı

Muş’ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı.

Muş'ta etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle 180 köy yolu ulaşıma kapandı.


Kentte kar yağışı ve soğuk hava hayatı olumsuz yönde etkilemeye devam ediyor. Gece saatlerinde başlayan ve sabah etkisini artıran kar yağışı nedeniyle 180 köye ulaşım sağlanamıyor. Muş İl Özel İdaresi ekipleri, yolların yeniden ulaşıma açılması için çalışmalarını sürdürüyor.


Kent merkezinde de lapa lapa yağan kar hayatı olumsuz yönde etkiledi. Sürücüler trafikte ilerlemekte güçlük çekerken, belediye ekipleri de karla mücadele çalışmalarını sürdürüyor. Muş Belediyesi kar küreme timleri de kaldırım ve yol kenarlarında biriken karları temizliyor.

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