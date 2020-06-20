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Muş'ta LGS'ye giren öğrenciler sosyal mesafeyi unuttu

Muş’ta Milli Eğitim Bakanlığınca 8.

Muş'ta Milli Eğitim Bakanlığınca 8. sınıf öğrencilerine yönelik düzenlenen Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamında öğrenciler sosyal mesafe kurallarını hiçe saydı.


Kentte sabah erken saatlerde aileleriyle birlikte sınava girecekleri okulların önüne gelen öğrenciler yoğunluk oluşturdu. Okul bahçesi ve bahçe dışında kalabalık oluşturan öğrenciler, sosyal mesafeyi koruyamadı. Polis ekiplerinin araçlardan yaptığı uyarılarla sıraya alınan öğrenciler, sosyal mesafe kurallarına göre teker teker sınıflara alındı. Öğrencilerin sınıflara alınmasıyla saat 09.30'da sınav maratonu başladı.

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