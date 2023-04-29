Muş'ta ‘Mahalle Ligi' başladı

Muş'ta "Arkadaşını Bul, Takımını Kur Mahalle Ligi" projesi çerçevesinde spor etkinliği düzenlendi.

Gençlik ve Spor Bakanlığınca 14-17 yaş arası gençlere yönelik Spor Toto Teşkilat Başkanlığının desteğiyle düzenlenen "Arkadaşını Bul, Takımını Kur Mahalle Ligi" projesi, Muş'ta yoğun bir katılım ile başladı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğünce yürütülen Mahalle Ligi projesi çerçevesinde badminton, basketbol ve voleybol branşlarında 17 mahalleden 119 sporcu yer aldı. Gençlik ve Spor İlçe Müdürlüğü Spor Faaliyetleri Şube Müdürü Halit Baysal, yaptığı açıklamada erkek ve kız çocuklarının spora ilgisini artırmak için böyle bir etkinliğin düzenlendiğini ifade ederek, “Basketbol, voleybol ve badminton branşlarında 17 mahalleden 119 sporcu başvurusu aldık. İlk turnuvamızı badminton müsabakaları ile başlattık. Badminton müsabakalarına yoğun bir ilgi vardı. Yaklaşık 40 sporcu başvuruda bulundu. Oluşturulan takımlar ile birlikte turnuvamıza başladık. Önümüzdeki hafta içerisinde basketbol ve voleybol turnuvaları ile projemizi tamamlayacağız. Bakanlığımızın uygulamış olduğu bu proje aslında dezavantajlı mahallelerimizde sporu tanıtmaktır. İlimizde spor altyapısını oluşturarak potansiyelli gençlerimizi spora kazandırmayı hedefliyoruz. Burada yapmış olduğumuz çalışmaların meyvelerini almaya başladık. Bakanlığımızın ve il müdürlüğümüzün çalışmaları bu hedefte devam edecektir” dedi.