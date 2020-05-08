İhlas Haber Ajansı

SON DAKİKA

TGRT Haber Canlı İzle

Muş'ta maske dağıtım denetimi yapıldı

Muş Valiliğince oluşturulan komisyon, Sağlık Bakanlığı tarafından eczanelere ücretsiz dağıtılmak üzere gönderilen maskelerin vatandaşlara usule uygun dağıtım yapılıp yapılmadığını denetledi.


Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, “İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Muş Belediyesi, Ticaret İl Müdürlüğü, Tarım ve Orman Müdürlüğü görevlilerince Sağlık Bakanlığı tarafından gönderilen maskelerin eczaneler aracılığıyla vatandaşlara usule uygun dağıtımın yapılıp yapılmadığı hakkında ilimiz genelinde yapılan denetimler neticesinde herhangi bir usulsüzlük tespit edilmemiştir.” ifadeleri kullanıldı.

BUGÜN NELER OLDU?

Popüler İçerikler

Yerel Haberler

AdIDM
Burada Yer Almak İçin Tıklayın

İHA Video Arşiv Sitesi
www.ihavideo.com.tr

Ekle
BURADA YER ALMAK İÇİN TIKLAYIN!...

GERİ BİLDİRİM

Geliştirme sürecine katkıda bulunmak için lütfen sitede karşılaştığınız hataları bize bildirin.