Muş'ta Meryem Ana ile Artemis figürlü heykel ele geçirildi

Muş'ta jandarma ekiplerince tarihi eser kaçakçılarına yönelik operasyonda Meryem Ana ile Artemis figürlü heykel ele geçirildi.

Muş Valiliğinden yapılan açıklamada, İl Jandarma Komutanlığınca tarihi eser kaçakçılığı kapsamında 10 Mayıs'ta yapılan istihbari çalışmalar neticesinde, tarihi eser niteliğinde olduğu değerlendirilen Meryem Ana figürlü heykel ile Artemis figürlü heykeli ele geçirildiği belirtildi.