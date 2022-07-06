Muş'ta "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı

Muş'ta, İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile Tarım ve Orman Müdürlüğü arasında; tarım, hayvancılık ve laboratuvar hizmetleri alanında mesleki ve teknik eğitim işbirliği protokolü imzalandı.

Milli Eğitim ile Tarım ve Orman bakanlıkları arasında tarım alanında meydana gelen gelişmelerin takip edilmesi, tarım ve gıda sektörlerinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan gücünün yetiştirilmesi amacıyla "Mesleki ve Teknik Eğitim İşbirliği Protokolü" imzalandı. Muş Öğretmenevi konferans salonunda düzenlenen programda, İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç ile Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün çalışmaya ilişkin bilgilendirme yaptı.

“Muş Ovası Tarım, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini en kısa zamanda açacağız”

Türkiye'nin sanayi sektörünün yanı sıra aynı zamanda tarım ve hayvancılık ülkesi olduğuna değinen İl Milli Eğitim Müdürü Enver Kıvanç, “Tarımın en güzel şekilde, kaliteli verim alınabilmesi hususunda arazilerimizin daha iyi kullanımı için, tarım ürünlerinde daha kalite, daha etkin, daha verimli, daha üst düzeyde verim alabilmenin yollarını bulabilme adına nitelikli işgücü, insan yetiştirme çabası içerisinde bakanlığımız ile Tarım ve Orman Bakanlığı arasında yapılan işbirliği çerçevesinde insan yetiştireceğiz. Bunu okullarımızda yapacağız. Öğrencilerimizi en üst seviyede yetiştirmek için çaba sarf ediyoruz. İnşallah bu yılda Sungu Çok Programlı Anadolu Lisesi bünyesinde tarım alanını açıyoruz. Tarım ve hayvancılığı daha bilinçli bir şekilde yapacağız. 2023 yatırım programı içerisinde yer alan Muş Ovası Tarım, Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini inşallah en kısa zamanda açacağız. Bu okulumuz ilimize de, ülkemize de insan kaynağı anlamında büyük bir öncülük yapacaktır. Ovamız sadece Muş'a değil, inşallah ülkemize yetecek kadar ürün üretebilecek kapasiteye sahiptir” dedi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Mehmet Gün ise “Milli Eğitim Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığımızın işbirliğiyle mesleki ve teknik eğitim liselerinin protokolü çerçevesinde bugün İl Milli Eğitim Müdürümüzle hem bu işbirliğinin geliştirilmesi hem de tarım ve hayvancılık konusunda katkıları neler olur diye bu konuda çalışmalarımızı şimdiden başlatmış bulunmaktayız. Ziraat Meslek Lisesi, öğrencilerimizin hem teknik hem de uygulamalı eğitimleri en iyi şekilde aldıkları alanlardan biridir. Orada nitelikli öğrenciler yetiştirilerek, ülke tarımının ileri gitmesi için gerekli bütün bilgiler de verilmektedir. Muş'ta 3 milyon 570 bin dekarlık alanda tarımsal faaliyet yapılmaktadır. Yaklaşık 335 bin büyükbaş, 1 milyon 250 bin de küçükbaş hayvan varlığına sahibiz. Güvenilir gıdanın sürdürülebilir olması ve bu gıdanın sürdürülebilmesi için nitelikli işgücüne de ihtiyaç bulunmaktadır. Gerekli altyapı çalışmalarının yapılması için gerekli desteği vereceğiz” diye konuştu.