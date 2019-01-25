Muş'ta metruk binaların yıkımına başlandı

Muş'ta bir yıl önce sahibi tarafından boşaltılan ve madde bağımlılarının uğrak noktası olan metruk bina, Muş Belediyesi ekipleri tarafından yıkılmaya başlandı.

Vatandaşların şikayeti üzerine harekete geçen Muş Belediyesi, madde bağımlısı kişiler tarafından kullanılmaya başlanan metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Sunay Mahallesi'nde bir yıl önce sahibi tarafından boşaltılan ve kullanılmayan 3 katlı bina, ekipler tarafından kontrollü bir şekilde yıkıldı. Yıkım çalışmasını yerinde inceleyen Muş Belediye Başkanı Feyat Asya, İçişleri Bakanlığının genelgesi çerçevesinde İl Emniyet Müdürlüğü ve Muş Valiliği ile birlikte şehir içerisindeki metruk binaların yıkımını belediye olarak gerçekleştirdiklerini söyledi. Asya, "Bu noktada hem insanların can güvenliği hem de madde bağımlısı çocukların yuvası haline gelen binaların yıkılması can ve mal ehemmiyetimizin sağlanması noktasında önemli görmekteyiz" dedi.